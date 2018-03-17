Появились подробности трагедии, которая произошла на канатной дороге горнолыжного курорта в Гудаури, где 16 марта в результате поломки подъемника десятки людей попали с травмами в медицинском учреждение. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Один из пострадавших в Гудаури украинцев уже вернулся на родину. Украинка находится в больнице в Тбилиси.

"По информации врачей, операция прошла успешно, состояние пострадавшей тяжелое, угрозы жизни нет", - сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Он добавил, что грузинская сторона оплачивает все расходы, связанные с лечением потерпевшей и пребыванием ее родных в Грузии.

Ранее в субботу первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили сообщил, что гражданка Украины, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении.

Как сообщала "Страна", в результате аварии на канатной дороге в Гудаури, повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.