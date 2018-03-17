Сотрудники СБУ вместе с представителями государственной миграционной службы выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который собирался создать организованную преступную группу в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Мужчина пять раз был судим за кражи и грабежи, последний раз отбывал наказание в Украине.

По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", пользуясь поддержкой в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.

В результате проведенных по инициативе спецслужбы Украины мероприятий принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Ему запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.

Фото: ssu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее из Украины выдворили вора в законе Кобу, который командовал барсеточниками и домушниками.

Напомним, ранее из Украины выдворили кавказского авторитета, который хотел сколотить банду в Днепре.