Из Украины выдворили гражданина Молдовы, который был смотрящим в Хмельницком
Сотрудники СБУ вместе с представителями государственной миграционной службы выдворили за пределы страны гражданина Молдовы, который собирался создать организованную преступную группу в Хмельницком. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.
Мужчина пять раз был судим за кражи и грабежи, последний раз отбывал наказание в Украине.
По окончании срока заключения так называемый "смотрящий", пользуясь поддержкой в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений.
В результате проведенных по инициативе спецслужбы Украины мероприятий принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Ему запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.
Фото: ssu.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее из Украины выдворили вора в законе Кобу, который командовал барсеточниками и домушниками.
Напомним, ранее из Украины выдворили кавказского авторитета, который хотел сколотить банду в Днепре.