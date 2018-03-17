Ученые Национальной ускорительной лаборатории SLAC в США обнаружили медицинский трактат древнегреческого врача Галена в книге христианских псалмов XI века нашей эры.

Работа Галена переписана на пергаменте на сирийском языке в VI веке.

Об этом сообщает Science Alert.

Клавдий Гален был известным медиком, он оказал огромное влияние на развитие науки. Гален внес понимание в анатомию, физиологию, патологию, фармакологию и неврологию, а также философию и логику. Одной из его работ был трактат "О лекарствах и силе простых средств". Именно этот документ был переведен на сирийский неизвестным автором и переписан в VI веке нашей эры.

Через 500 лет чернила были соскоблены, а бумагу использовали для религиозных целей. На изображении выше вертикально ориентированные символы являются религиозным текстом 11 века, в то время как более слабый горизонтальный сирийский язык - это скрытый текст работы Галена.

Два текста в рентгеновских лучах Фото: University of Manchester/SLAC National Accelerator Laboratory

Физики выявили текст, используя рентгеновские лучи, которые были сгенерированы на ускорителе частиц в SLAC. Это позволило выявить крошечные частицы более древних чернил на бумаге. На проявление "невидимых чернил" одной страницы требуется около 10 часов. К настоящему времени расшифровано 26 страниц из двух сотен.

Ранее ученые применяли ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а также электромагнитные волны видимой области спектра, однако эти методы не позволили обнаружить трактат Галена.

Как сообщала "Страна", ранее ученые расшифровали древнейший манускрипт Ветхого Завета.

Напомним также, что Минздрав разрешил устраивать стоматологические кабинеты с рентгеном в жилых домах.