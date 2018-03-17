Совет ФИФА на заседании в Боготе одобрил использование системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018 в России. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

"В этом году у нас будет первый чемпионат мира с видеоповторами. Совет одобрил и утвердил такое решение, мы этим очень довольны. За последние месяцы мы провели исследование, которое показало, что на просмотр повтора в среднем тратится около 20 секунд, но это на 99% обеспечивает точное судейское решение", - рассказал один из вдохновителей внедрения VAR президент ФИФА Джанни Инфантино.

В начале марта решение о внесении VAR в правила футбола единогласно принял IFAB. Он также рекомендовал использовать систему во время чемпионата мира в России.

При этом сам эксперимент с использованием видеоповторов начался еще в марте 2016 года. За это время VAR использовали в 15 различных лигах, среди которых Бундеслига и Серия А.

Ранее о намерении использовать видеоповторы с нового сезона заявили испанская Примера и французская Лига 1. Также заявила о желании внедрить систему и УПЛ.

В то же время АПЛ пока не планирует ничего менять. Также не собирается применять VAR и УЕФА в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Также ФИФА утвердила использование четвертой замены во время матчей плей-офф чемпионата мира-2018. Введение четвертой замены должно снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости.

Ранее это правило протестировали на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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