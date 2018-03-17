Президент Украины Петр Порошенко уверен, что членство страны в Европейском Союзе - вопрос нескольких лет. Об этом сообщает Westdeutsche Zeitung.

"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что установил курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ.

"Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - сказал он и акцентировал, что "это касается и борьбы с коррупцией".

"Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией", - заявил Порошенко.

По словам Порошенко, в Украине уже создана "совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура".

При этом президент отметил, что "основа для взяточничества и коррупции ликвидирована", хотя впереди еще много работы.

"Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса", - сказал глава государства. Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко ранее заявлял, что стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО нужно "заякорить" в Конституции.

Напомним также, что у Порошенко хотят изменить Конституцию статьями об интеграции в ЕС и НАТО.