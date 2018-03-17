На зимних Паралимпийских играх-2018, которые проходят в Пхёнчхане (Республика Корея), завершился восьмой медальный день, который стал предпоследним днем турнира.

Разыграны 10 комплектов наград и копилка сборной Украины пополнилась сразу двумя.

"Серебро" украинской сборной принес лыжник Григорий Вовчинский, который был вторым на дистанции в 10 км, и "бронза" у Максима Ярового, который пришел третьим к финишу на дистанции 7,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Всего у сборной Украины пока 21 награда (6 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых) и пятое место в общем зачете Игр.

Паралимпиада-2018 завершится 18 марта и у нашей команды есть отличный шанс улучшить место в общем зачете: наши спортсмены выйдут на дистанции в смешанной и открытой лыжных эстафетах.

Лидирует же пока сборная США, у которой 12 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Второй идет команда независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, третья позиция у канадцев - 8, 1, 15, четвертая у немцев - 6, 8, 2.

Всего медали в Пхёнчхане уже завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.







Ранее "Страна" сообщала, что Украина вошла в тройку лучших стран медального зачета Паралимпиады в Пхенчхане, а также о том, что названы размеры премиальных для украинских паралимпийцев.