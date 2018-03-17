Сегодня, 17 марта, в Днепре состоялся так называемый "Марш защитников нации", приуроченный ко Дню добровольца.

Около 700 человек вышли на улицы города. На марше присутствовали ветераны АТО в военной форме и наградах, с флагами своих подразделений.

Организаторами шествия выступили представители "Нацкорпуса".

Ранее "Информатор" сообщал, что марш защитников нации начался в 16:00 у Музея АТО на проспекте Дмитрия Яворницкого возле Исторического музея. Однако общий сбор всех активистов, волонтеров и бойцов был запланирован на 15:30.

Во время шествия движение от проспекта Дмитрия Яворницкого до улицы Андрея Фабра будет перекрыто.

Колонна пройдет через улицу Староказацкую к музею "Парк ракет" возле ДнепрОГА. Марш завершится у музея "Парк ракет" праздничным концертом.

Как сообщала "Страна", в Киеве также проходил марш памяти защитников Дебальцево.

Напомним также, что ранее было опубликовано видео, как проходил по улицам Киева марш памяти Героев Крут.