прокуратура раскрыла заказное убийство многодетной матери в Фастове, заказчики и исполнители задержаны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По словам прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова, 42-летнюю женщину зарезали потому, что после смерти ее мужа у нее остался его бизнес.

Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за $12 тысяч согласился убить многодетную мать.

В полиции подчеркнули, что 13 марта исполнитель заказного убийства подстерег женщину, которая шла в садик за 3-летним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения. После этого он оставил место происшествия.

Следователи задержали мужчину и двух организаторов, а также их пособника по ст.208 УПК Украины. В настоящее время в прокуратуре всем задержанным лицам сообщили о подозрениях по ст.27, ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей. Отмечается, что рассмотрение ходатайств состоится 17 марта в Фастовском райсуде.

Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Преступникам вручили подозрения.

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