В пятницу, 16 марта, в Новоград-Волынском Житомирской области сгорел деревянный жилой дом, погибли хозяин дома и его сожительница. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Житомирской области.

Спасателям об этом сообщили правоохранители. На момент прибытия пожарных на место происшествия было установлено, что огонь охватил крышу на площади 35 кв.м.

Соседи рассказали, что внутри могут находиться люди.

Руководитель тушения пожара, оценив обстановку, привлек дополнительные силы и средства для бесперебойной подачи воды. Из-за сильной задымленности попасть в жилые комнаты было невозможно, поэтому спасателям пришлось применить аппараты на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

В дальней жилой комнате дома пожарные обнаружили тела двух людей, которые лежали на полу без признаков жизни. Спасатели вынесли их на улицу. Это были владелец дома и его сожительница.

Пожар удалось локализовать в 21:50 и ликвидировать - в 23:20.

Огонь успел уничтожить 40 кв.м кровли, повредить две жилые комнаты и веранду. Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

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