Ровенская атомная электростанция (АЭС) 17 марта в 00:02 отключила от сети второй энергоблок для проведения среднего планового ремонта, сообщила пресс-служба станции.

Ранее сообщалось, что 19 января блок №2 Ровенской АЭС отключен от энергосистемы страны действием автоматической защиты.

Ремонт энергоблока №2 продлится 45 суток (до 1 мая 2018 года), и в его рамках будут выполнены мероприятия для продления срока эксплуатации блока.

По состоянию на утро субботы в работе находятся энергоблоки №1 и №4. На энергоблоке №3 продолжается 100 сутки планово-предупредительного ремонта.

Показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС, находятся в пределах нормы.

Ранее "Страна" сообщала, что сразу два энергоблока вышли из строя на Ровенской и Запорожской АЭС, а также о том, что на Ровенской АЭС отключили блок №1 от энергосети из-за ремонта.