Синоптик назвала регионы и города Украины, которые в воскресенье завалит снегом еще больше
В воскресенье, 18 марта, в Киеве, да и по всей стране, погода резко испортится – начнутся снегопады вперемешку с дождем, а значит – и гололедицей. От весны осталось одно название.
Будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо снизит температуру. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы. И что интересно – южные циклоны обычно ходят "сериями".
Один циклон идет в Украину с северо-восточного направления, а другой уже над Балканами, поэтому скоро тоже доберется до границ Украины.
"Север заденет очень легонько или просто обойдет. А вот на западе, юге Украины, а затем в течение дня через центральные регионы аж до восточных областей – осадки преимущественно в виде снега, к югу – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", – отметила Диденко.
Фото: facebook.com/tala.didenko
В Киеве 18 марта ожидается небольшой снег, шквальный северо-восточный ветер и мороз – ночью до -10...-12 градусов, днем – до -5...-7 градусов.
В других городах Украины 18 марта ожидается такая температура воздуха:
- Ужгород – -1...-3
- Львов – -6...-8
- Ивано-Франковск – -5...-7
- Тернополь – -6...-8
- Черновцы – -5...-7
- Хмельницкий – -6...-8
- Луцк – -6...-8
- Ровно – -6...-8
- Житомир – -7...-9
- Винница – -6...-8
- Одесса – 0...-2
- Николаев – -1...-3
- Херсон – -1...+1
- Симферополь – +12...+14
- Кропивницкий – -5...-7
- Черкассы – -6...-8
- Чернигов – -7...-9
- Суммы – -7...-9
- Полтава – -6...-8
- Днепр – -4...-6
- Запорожье – -1...+1
- Донецк – -3...-5
- Луганск – -5...-7
- Харьков – -7...-9
- Киев – -7...-9
Напомним, Киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – из-за осложнения погоды на период 17-19 марта.
А вот с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.
Как сообщала "Страна", снегопад с сильным ветром обесточил села в Волынской области.