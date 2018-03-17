В воскресенье, 18 марта, в Киеве, да и по всей стране, погода резко испортится – начнутся снегопады вперемешку с дождем, а значит – и гололедицей. От весны осталось одно название.

Будет свирепствовать порывистый ветер, который ощутимо снизит температуру. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украину уже месяц атакуют циклоны с юга Европы. И что интересно – южные циклоны обычно ходят "сериями".

Один циклон идет в Украину с северо-восточного направления, а другой уже над Балканами, поэтому скоро тоже доберется до границ Украины.

"Север заденет очень легонько или просто обойдет. А вот на западе, юге Украины, а затем в течение дня через центральные регионы аж до восточных областей – осадки преимущественно в виде снега, к югу – с дождем. Северо-восточный ветер останется порывистым, сильным", – отметила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

В Киеве 18 марта ожидается небольшой снег, шквальный северо-восточный ветер и мороз – ночью до -10...-12 градусов, днем – до -5...-7 градусов.

В других городах Украины 18 марта ожидается такая температура воздуха:

Ужгород – -1...-3

Львов – -6...-8

Ивано-Франковск – -5...-7

Тернополь – -6...-8

Черновцы – -5...-7

Хмельницкий – -6...-8

Луцк – -6...-8

Ровно – -6...-8

Житомир – -7...-9

Винница – -6...-8

Одесса – 0...-2

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...+1

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – -5...-7

Черкассы – -6...-8

Чернигов – -7...-9

Суммы – -7...-9

Полтава – -6...-8

Днепр – -4...-6

Запорожье – -1...+1

Донецк – -3...-5

Луганск – -5...-7

Харьков – -7...-9

Киев – -7...-9

Напомним, Киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – из-за осложнения погоды на период 17-19 марта.

А вот с 26-го марта в Украине начнется устойчивое потепление.

Как сообщала "Страна", снегопад с сильным ветром обесточил села в Волынской области.