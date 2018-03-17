Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 17 марта 2018 года "О применении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюции Совета безопасности ООН №2206 (2015) относительно Республики Южный Судан". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко подписал указ 17 марта 2018 года (№71/2018). Он вступил в силу с дня его опубликования.

В решении отмечается, что СНБО поддержал предложения Кабинета министров Украины (распоряжение Кабинета министров от 13 декабря 2017 года № 907-р).

"Применить сроком на пять лет персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к физическим лицам согласно дополнению к распоряжению Кабинета министров Украины о 13 декабря 2017 года № 907-р.", - говорится в тексте решения СНБО.

Такое же решение опубликовано в другом указе президента, в котором речь идет о санкциях в отношении Гвинеи-Бисау (согласно резолюции Совета безопасности ООН № 2048 (2012). Соответствующий указ (№70/2018) обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Правительству Украины и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Как сообщала "Страна", Украина будет жить по новым правилам национальной безопасности. Соответствующий законопроект "О национальной безопасности Украины" подал в парламент президент Украины Петр Порошенко.

Напомним также, что СНБО продлил санкции против банков с российским капиталом.