Президент Украины Петр Порошенко 18-19 марта совершит визит в Государство Кувейт, а 19-20-го – официальный визит в Государство Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Программа визита в Кувейт предусматривает переговоры Петра Порошенко с эмиром этого государства шейхом Сабахом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, премьер-министром Кувейта Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, председателем Национальной ассамблеи Кувейта Марзуком Али Мухаммадом аль-Ганимом, а также с вице-премьером, министром иностранных дел шейхом Сабахом Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом.

Порошенко также встретится с руководством ведущих инвестиционных фондов Кувейта.

Кроме того, 19-20 марта Президент Украины совершит официальный визит в Государство Катар, где предусмотрены его переговоры с эмиром этого государства шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром, министром внутренних дел шейхом Абдуллой бин Насером Аль Тани.

Помимо этого, президент Украины проведет отдельные встречи с исполнительным директором Катарской инвестиционной администрации шейхом Абдуллой бин Мухаммедом Аль Тани и ведущими катарскими бизнесменами.

Предполагается также участие президента в открытии международной агропромышленной выставки "Qatar International Agricultural Exhibition-2018".

В рамках визита планируется обсуждение широкого спектра вопросов украинско-кувейтского и украинско-катарского сотрудничества. В частности, вопросы будут касаться торгово-экономической, военно-технической, инвестиционной и гуманитарной, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной сфер. Планируется подписание ряда двусторонних документов.

Как сообщала "Страна", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о начале переговоров о безвизе с Кувейтом и Катаром.

Напомним также, что люди Порошенко едут в Вену рекламировать "судебную реформу".