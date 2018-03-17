В Антарктиде пингвины мешают латвийским полярникам проводить научные исследования, воруя техническое оборудование геологов. Об этом сообщает Skaties.lv.

Латвийские исследователи Янис Карушс, Кристапс Ламперс и Марис Криеванс прибыли на украинскую полярную станцию "Академик Вернадский", расположенную на острове Галиндез Аргентинского архипелага, в середине февраля. Ученые изучают внутреннюю структуру арктических ледников.

Они надеются, что смогут собрать данные, которые помогут понять процессы, начавшиеся в регионе вследствие изменения климата.

Исследователи берут пробы почв, которые потом будут проанализированы по возвращении в Латвию.

В конце марта на станцию прибудет корабль с украинскими исследователями, после чего продолжится совместная работа.

Как сообщала "Страна", два императорских пингвина записали видео-селфи на брошенную в Антарктиде камеру.

Напомним также, что в Антарктиде орнитологи случайно заметили полтора миллиона пингвинов.