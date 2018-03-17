В то время, как супермаркеты уже используют дроны для доставки продуктов покупателям, крупнейший мировой ритейлер Walmart пошел другим, неожиданным путем, оформив патент на дроны, которые должны помогать фермерам.

Сеть Walmart запатентовала сразу шесть разных типов беспилотников, способных опылять фермерские поля вместо пчел, бабочек и других насекомых, а также бороться против вредителей с помощью автоматически распыляемых пестицидов, - сообщает Reuters.

В сельском хозяйстве США дроны чаще всего используются для обследования сотен акров ферм. Устройства летают над полями и фотографируют их, что помогает производителям оценить размер предстоящих урожаев или выявить проблемы заражения вредителями.

Многим цветковым растениям для переноса пыльцы с одного цветка на другой требуется помощь животных-опылителей и чаще всего это насекомые. При этом самой многочисленной группой опылителей цветов считаются пчелы, популяция которых в последние годы сокращается - в США, например, за 2014–2015 года популяция пчел сократилась на 42%, что беспокоит как ученых, так и фермеров.

В качестве альтернативы естественному процессу опыления для него можно использовать роботов, ведь для решения других задач в сельском хозяйстве колесные и летающие роботы уже успешно используются, но обычно они задействованы либо для мониторинга культур, либо для опыления, и крайне редко для решения нескольких задач сразу.

Исследователи Гарвардского университета впервые представили RoboBees в 2013 году. В то время работы-пчелы могли только лететь и наклоняться, сегодня уже способны касаться поверхностей, даже плавать под водой.

Новые дроны помогут фермерами сэкономить и тем самым снизить стоимость собственной продукции. Кроме того, это уменьшит время работы. Издание добавляет, что рынок агрокультурных дронов к 2024 году должен вырасти до $1 миллиарда.

Исследователи считают, что искусственное опыления посевных полей позволит компенсировать ежегодные потери пчел в течение последних двух десятилетий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Британии полицейские с помощью дрона спасли мужчину после ДТП, а также о том, что на показе в Милане дом моды D&G заменил моделей гламурными дронами.