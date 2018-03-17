Телеканал UA:Перший вечером, 16 марта, в эфире показал карту Украины без аннексированного Россией Крыма. В результате зрители 27 секунд видели карту Украины без Крыма. Администрация канала попросила прощения за техническую неточность. Об этом говорится на сайте UA:Перший.

В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым.

"На экране телевизора мы видим готовую картинку, но на самом деле это несколько элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects). Каждый надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе, то есть включив или выключив элемент. Из этих отдельных элементов складывается и карта Украины, которую используют для визуализации данных. То есть каждый регион можно включить или выключить соответственно его будет видно на экране или нет. Так сделано для того, чтобы можно было очень быстро, не перерисовывая всю картину, работать с отдельными элементами. Например, обозначив цветом или добавив надпись в конкретной области, где происходят события - показывать эту область или название. Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в Будапеште продавали карты Украины без Крыма и с анклавом на юге.

Также напомним, что в Чехии отозвали школьный атлас с российским Крымом и Исламским государством.