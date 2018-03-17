Радикалы из "Национального корпуса" и "Правого сектора", а также националисты из ВО "Свобода" выйдут 18 марта акцию у посольства России в Украине, несмотря на заявление главы МВД Арсена Авакова о недопуске россиян на территорию дипучреждений для голосования на выборах президента России. Об этом заявил руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев, передает "Укринформ".

"Мы готовили эту акцию еще задолго до заявления министра внутренних дел. Несмотря на сказанное Аваковым, мы не знаем, действительно ли правоохранительные органы будут как-то препятствовать голосованию, поэтому мы свою акцию не отменяем в любом случае", - сказал Чернышев.

По его словам, если правоохранители сделают то, что анонсировал Аваков, это будет очень хорошо.

"А если что-то будет не так, как было обещано правоохранителями, то мы всегда подстрахуем", - отметил он.

Чернышев рассказал, что в акции планируют принять участие около 200 националистов, они будут находиться у посольства России в течение всего времени голосования на выборах президента РФ, то есть с 8 до 20 часов.

Руководитель пресс-службы "Нацкорпуса" заверил, что националисты не планируют никаких агрессивных действий в отношении правоохранителей и выразил надежду, что в их отношении не будет провокаций.

Напомним, 18 марта на территории России пройдут выборы президента. В этой связи посольство РФ откроет четыре участка для голосования: в Киеве, в помещениях генеральных консульств во Львове, Одессе и Харькове.

"Страна" писала, что 18 марта ознаменуется целым рядом политических акций в Киеве: помимо акций националистов, еще месяц назад право на марш в этот день за собой застолбили в "Рухе новых сил" (РНС) Михаила Саакашвили.

Также мы сообщали, что МВД усилило охрану правопорядка в Киеве. К круглосуточному патрулированию привлечены вооруженные подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.