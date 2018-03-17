Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны рассмотрят новые шаги против России в ближайшие дни в качестве ответной реакции на высылку 23 английских дипломатов. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле. Нам оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира", - сказала Мэй.

Как сообщала "Страна", Лондон прокомментировал высылку своих дипломатов из России после дела Скрипаля. Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу.

Ранее мы писали, что Глава МИД Великобритании демонстративно не подал руки послу России.