После высылки дипломатов Мэй пообещала новые меры против России
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны рассмотрят новые шаги против России в ближайшие дни в качестве ответной реакции на высылку 23 английских дипломатов. Об этом сообщает Reuters.
"Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле. Нам оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира", - сказала Мэй.
Как сообщала "Страна", Лондон прокомментировал высылку своих дипломатов из России после дела Скрипаля. Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу.
Ранее мы писали, что Глава МИД Великобритании демонстративно не подал руки послу России.
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