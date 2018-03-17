Украинка, пострадавшая в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта, прооперирована и остается в медицинском учреждении. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, пишет "Интерфакс-Украина".

"Остается один пациент - это женщина из Украины, которой вчера была проведена операция и она пока находится в реанимационном отделении, но состояние ее стабильное, и врачи решат, насколько быстро ее можно будет транспортировать", - сказал министр.

Он добавил, что состояние всех пострадавших врачи оценивают как стабильное.

"Двое из них уже выписаны из клиники, и очень надеемся, что скоро еще четверо, скорее всего, сегодня или завтра также будут выписаны", - сказал Кумсишвили.

По его словам, нормально чувствует себя и пострадавшая гражданка Швеции, которая находится на 15-й неделе беременности и продолжает лечение в тбилисской клинике. А турист из России уже выписан из больницы и вернулся на курорт.

Гудаури – один из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.

Как сообщала "Страна", 16 марта на канатной дороге в Гудаури произошел обрыв, в результате повреждения разной степени получили восемь человек, их доставили в местную клинику неотложной помощи. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

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