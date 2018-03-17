Бойцы полка "Киев" вместе с оперативниками задержали мужчину, уроженца РФ, за разбойное нападение на железнодорожном вокзале, во время которого злоумышленник ударил потерпевшего ножом в лицо и забрал его мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Сообщение о ножевом ранении мужчины поступило в дежурную часть отдела полиции на станции "Киев-Пассажирский" в 2:40.

Правоохранители начали отработку вокзала и прилегающей территории и вскоре задержали мужчину, который причастен к правонарушению. Им оказался уроженец РФ, 1975 г.р., который сейчас живет в Киеве, сообщили в полиции.

Выяснилось, что мужчина подошел к киоску на втором этаже здания, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку. При этом злоумышленник забрал мобильный телефон и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщала "Страна", на вокзале в Киеве дебошир ударил мужчину ножом в лицо.

Ранее мы писали, что 12 марта в Киеве на железнодорожном вокзале нашли мертвым военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева.