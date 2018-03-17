В Генпрокуратуре рассказали подробности проведения обысков в офисах и складских помещениях Киева, Днепра, Одессы, Львова, Харькова и Полтавы, в которых осуществляет деятельность ООО "Новая Почта". Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее словам, после обысков, сообщения о подозрении никому не составлялись.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Нова пошта" и других родственных предприятий, которые при участии должностных лиц Государственной фискальной службы, с целью получения неправомерной выгоды для "Новой Почты", осуществили "прикрытие его незаконных финансовых услуг".

По информации правоохранителей, это привело к непоступлению обязательных налоговых средств, умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Досудебное следствие проводится по фактам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и частью 3статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

"По результатам проведенных обысков выявлены и изъяты документы относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и наличные денежные средства, неучтенные и неоприходованнные в кассе и бухгалтерских документах.

Как сообщалось, накануне правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая Почта" в нескольких городах.

"Новая Почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

Как сообщала "Страна", Генпрокурор Луценко пообещал взять под свой контроль обыски на "Новой почте".

Ранее мы писали, что в офисах "Новой почты" Генпрокуратура проводит массовые обыски.