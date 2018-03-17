Бразильский нападающий Динамо Жуниор Мораес может покинуть киевское Динамо, чтобы присоединиться к донецкому Шахтеру. Об этом сообщает Tribuna.

Издание утверждает, что вопрос подписания контракта уже "решен на 90 процентов".

При этом, горняки могут получить игрока бесплатно, так как уже летом у Мораеса заканчивается контракт с Динамо.

Игрок перешел в киевский клуб летом 2015 года, а в этом сезоне отметился пятью голами и одной голевой передачей в 16 поединках.

Президент Динамо Игорь Суркис еще в прошлом месяце сомневался в том, что в клубе останутся Евгений Хачериди, нападающий Дьемерси Мбокани и Жуниор Мораес.

Как сообщала "Страна", Фонсека представил нового форварда из Манчестер Сити и подвел итоги Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что Шахтер минимально уступил Роме и не смог пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.