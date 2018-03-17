В Министерстве обороны закупили вместо дымовой смеси ДС-56 для АТО, вещество которое изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок. Сумма сделки составила более 72 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

Расследование инцидента проводится военной прокуратурой Криворожского гарнизона.



Установлено, что в 2015 - 2017 гг. в связи с насущной необходимостью обеспечения войск дымовой смесью при проведении антитеррористической операции Департаментом госзакупок Министерства обороны Украины по заказу центрального управления войск РХБЗ осуществлена ​​закупка в ООО "Фирма Альфа ЛТД" дымовых смесей марки ДС-56 .



При этом никаких испытаний перед приобретением имущества военного назначения военными должностными лицами проведено не было.



Зато обнаружено, что закупленная дымовая смесь не является дымовой смесью марки ДС-56, которая находится на вооружении в ВСУ.



Из-за отсутствия устойчивости дыма рассеяния в атмосферном воздухе закуплена дымовая смесь не обеспечивает надлежащего маскировочного эффекта (по техническим условиям аэрозольный эффект дымовой смеси должна длиться около 30 мин.), А потому вообще не может использоваться по целевому назначению во время боевых действий.



Установлено, что по своим техническим характеристикам закуплена смесь изготавливается для окуривания деревьев, имитации боевых действий при игре в страйкбол, в качестве дымовой завесы при кинематографических съемок и тому подобное.



Учитывая указанное нарушение законодательства, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств и нанесло ущерб государству, военной прокуратурой Криворожского гарнизона 12.03.2018 начато уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.



Досудебное расследование продолжается.

Как сообщала "Страна", Министерство обороны приостановило заказ на производство санитарных автомобилей "Богдан 2251", чтобы устранить выявленные недостатки технической, эксплуатационной и медицинской частей.

Ранее волонтеры заявили об ужасном качестве и многочисленных поставленных в зону АТО санитарных "Богдан-2251".