Тело мужчины с множественными ножевыми ранениями обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом в субботу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

Так, около 22:30 пятницы, 16 марта, в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожного вокзала обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа, которая работала на месте, обнаружила на теле мужчины множественные ножевые ранения.

По данному факту открыто уголовное производство. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сотрудники полиции устанавливают личность мужчины, обстоятельства его смерти и лиц, причастных к совершению этого преступления. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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