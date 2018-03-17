Служба безопасности Украины выдворила из Украины сотрудницу телевизионного канала "Россия-24" Наталью Гончарову. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что журналистка "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора, а также намеревалась устроить информационную провокацию, освещая выборы президента РФ на территории Украинского государства".

Гончарову принудительно вернули на территорию России с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Правоохранители заявили, что в начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые "в искаженном виде представляли ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины".

Как сообщала "Страна", СБУ депортировала польского студента, который сжег герб Украины в камине кафе.

Также мы писали, что журналисту российской ВГТРК Олегу Пакшину отказали во въезде в Украину.