По меньшей мере, 10 человек погибли при крушении самолета на Филиппинах. Об этом сообщает CNN Philippines.

В управлении гражданской авиации Филиппин сообщили, что шестиместный самолет Piper PA-23 Apache разбился при взлете из аэропорта Пларидел.

Фото: cnnphilippines.com

В местной полиции отметили, что на месте аварии достали тела 10 погибших. Отмечается, что среди погибших 5 человек, которые находились в самолете, остальные – члены семьи (трое детей, их мать и бабушка), в чей дом врезался самолет.

Причины аварии пока не известны.

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