Членом ОПГ, занимавшейся похищением людей за выкуп, оказался руководитель одесской ячейки "Национального корпуса".

Об этом сообщает "Таймер".

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook опубликовал фото задержанного, в котором журналисты опознали руководителя партии "Национальный корпус" в Одессе Александра Новосельского.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Александр Новосельский на одном из митингов, фото: timer-odessa.net

В тоже время, по данным источников "Страны" в полиции, сам Новосельский непосредственно в банде не участвовал, однако часть ее членов действительно была связана с "Азовом" и "Нацкорпусом".

Бандитов подозревают в похищении жителя Одессы в октябре 2017 года, у родных которого вымогали 200 тысяч долларов. При задержании у членов группировки изъяли солидный арсенал: пулемёт, автомат, помповое ружьё, пистолеты, гранаты.

Также мы писали, что под Киевом похитили мужчину и требовали за него полмиллиона долларов. Заложника насильно удерживали в частном доме в поселке Требухов Киевской области.