Непогода отрезала Крым от России
Сегодня утром, 17 марта, Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы – компания "Морская дирекция".
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям. До вечера 17 марта ожидается ухудшение погодных условий – усиление скорости ветра до 20 м/с. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период", – сказано в сообщении.
Напомним, что переправа неоднократно приостанавливала работу из-за непогоды и аварий.
Фото: mtdir.ru
Как сообщала "Страна", Путин прилетал в Крым инспектировать Керченский мост.
Ранее мы писали, что в сети показали новые фото строительства в Керченском проливе.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!