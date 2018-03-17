Сегодня утром, 17 марта, Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы – компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям. До вечера 17 марта ожидается ухудшение погодных условий – усиление скорости ветра до 20 м/с. Рекомендуем воздержаться от прибытия на переправу в указанный период", – сказано в сообщении.

Напомним, что переправа неоднократно приостанавливала работу из-за непогоды и аварий.

Фото: mtdir.ru

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