После скандального отравления экс-ГРУшника Сергей Скрипаля и его дочери Юлии, а также убийства соратника Бориса Березовского - бизнесмена Николая Глушкова, полиция Великобритании начала связываться с россиянами, которые получили убежище в стране, чтобы обсудить вопрос их безопасности. Об этом передает ВВС.

Ранее полиция называла минимальным риск для россиян, живущих в Великобритании, однако сейчас решила пересмотреть это решение.

Напомним, Глушков скончался в Лондоне от удушья. Скотланд-Ярд расследует смерть соратника Березовского, как убийство. А издание Independent со ссылкой на источники сообщило, что Глушкова в Лондоне могли задушить собачьим поводком.

Также сообщалось, что 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Российскую Федерацию в причастности к покушению на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля 4 марта в городе Солсбери на юго-западе Великобритании.

А "Страна" проанализировала, приведет ли покушение на экс-разведчика к войне между Россией и НАТО.