Объединение "Самопомощь" планирует принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине. Об этом заявил лидер политсилы, мэр Львова Андрей Садовой на XIV съезде партии в субботу в Киеве, передает корреспондент "Страны".

"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампаниях. У нас с вами хитрый оппонент, которому есть что терять", - сказал Садовой.

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В разговоре со "Страной" Садовой подтвердил, что решение об участие в выборах уже принято.

"Мы дисциплинированная сила, и я думаю, что о выборах нужно будет говорить предметнее, когда они будут стартовать в нашей стране", - отметил Садовой.

Он также добавил, что упоминая "хитрого оппонента" имел ввиду не кого-то лично, а "врагов Украины в целом". "Не корректно говорить о ком-то конкретно", - сказал Садовой.

Ранее об участии в будущих выборах заявил Арсений Яценюк и его политсила "Народный фронт".

А вот премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины. "У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - отметил премьер.