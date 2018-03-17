"У нас есть хитрый оппонент". Садовой и "Самопомощь" идут на выборы
Объединение "Самопомощь" планирует принимать участие в президентских и парламентских выборах в Украине. Об этом заявил лидер политсилы, мэр Львова Андрей Садовой на XIV съезде партии в субботу в Киеве, передает корреспондент "Страны".
"Мы строим партию, которая в ближайшее время примет активное участие в президентской и парламентской кампаниях. У нас с вами хитрый оппонент, которому есть что терять", - сказал Садовой.
Фото: Страна.ua
В разговоре со "Страной" Садовой подтвердил, что решение об участие в выборах уже принято.
"Мы дисциплинированная сила, и я думаю, что о выборах нужно будет говорить предметнее, когда они будут стартовать в нашей стране", - отметил Садовой.
Он также добавил, что упоминая "хитрого оппонента" имел ввиду не кого-то лично, а "врагов Украины в целом". "Не корректно говорить о ком-то конкретно", - сказал Садовой.
Ранее об участии в будущих выборах заявил Арсений Яценюк и его политсила "Народный фронт".
А вот премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины. "У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - отметил премьер.