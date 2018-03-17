Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, в котором ехали заробитчане, не справился с управлением и перевернулся. Три пассажира получили телесные повреждения. Об этом сообщает Zaxid.net.

По словам пресс-секретаря Нацполиций во Львовской области Светланы Добровольской, на трассе Киев - Чоп вблизи с. Орява в субботу, 17 марта, в аварию попал микроавтобус с заробитчанами из Буковины. Трое людей пострадали.

"Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, следовавшего из Италии в Черновицкую область, не справился с управлением и перевернулся. Все пассажиры микроавтобуса - это гастарбайтеры из Черновицкой области. Трое из них получили телесные повреждения", - сказала она.

Добровольская добавила, что решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала "Страна", украинские заробитчане перечислили из Польши около 100 миллиардов гривен в 2017 году.

Ранее мы писали, что в Польше в жутком ДТП погибли двое украинских заробитчан.