Украинец, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации. Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе, передает "Радио Свобода".

Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Он отметил, что двое пациентов, направили в медицинский центр после аварии на канатной дороге в Гудаури, уже покинули клинику. Таким образом, лечение в медцентре Гудушаури в настоящее время продолжают пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", - сообщил врач.

Как сообщала "Страна", восемь туристов пострадали в результате аварии на канатной дороге в Гудаури. Среди пострадавших - четверо граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Швеции и один гражданин Грузии.

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