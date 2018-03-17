Женщина спрыгнула с моста в Коростене в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Происшествие случилось вчера, 17 марта, на мосту через реку Уж. О падении женщины в воду спасателям сообщили случайные свидетели, они сообщили, что женщина в воде, вероятно, еще жива.

"Выяснилось, что женщина находится на расстоянии около 6 м от берега, у моста. На надувной лодке специалисты ГосЧС добрались до нее. С помощью спасательной веревки обвязали под руки и доставили на берег. Однако медики констатировали ее смерть. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в ГосЧС.

Фото: zhytomyr.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Днепре патрульный уговорил женщину спуститься с моста и спас ей жизнь.

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