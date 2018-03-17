74-летний испанский певец Хулио Иглесиас выставил на продажу поместье Las Cuatro Lunas площадью 45 гектаров, которое расположено в Малаге, на границе муниципалитетов Охен и Марбелья. Заявленная цена поместья - 145 млн евро. Об этом сообщает таблоид Vanitatis.

Номинально нынешней владелицей имения является супруга певца Миранда Ринсбург.

В главном доме – 12 спален, 8 ванных комнат, студия звукозаписи, 6 гаражей, бассейн, а также огромный винный погреб, в котором можно разместить до 2 000 бутылок.

Фото: vanitatis.elconfidencial.com

В 2012 году часть имения сгорела. В пожаре также погибла любимая собака семьи.

Как передает таблоид, заголовок объявления о продаже гласит, что имение расположено на холмах курортной Марбельи, всего в 30 минутах от аэропорта Малаги и в 10 минутах от фешенебельного района Пуэрто Банус.

На территории поместья есть два вертодрома и четыре дома, включая гостевой.

Ранее мы писали, что Хулио Иглесиас, благодаря тесту ДНК, узнал что у него девять детей. Одному из них уже 40 лет.

А законный сын Хулио - певец Энрике Иглесиас, который недавно стал отцом двойняшек от секс-символа большого тенниса Анны Курниковой, рассказал фанатам об отцовстве и признался в своих чувствах к детям и к любимой.