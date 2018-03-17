Серьезное ДТП с пострадавшими произошло сегодня утром на Житомирской трассе, возле Милы, в направлении Киева. Об этом сообщает "Киев.Оперативный".

"Трех пострадавших госпитализировали. Пробка в сторону Киева", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада с 19:00 пятницы в Киев ограничили въезд крупногабаритного транзитного транспорта.

Также мы писали, что в "Укравтодоре" уже призвали водителей быть особенно внимательными, не превышать скорость, а лучше - вообще никуда не ездить. "Страна" публиковала перечень городов и областей, которые на выходных особенно завалит снегом.

Накануне в Харькове произошло огненное ДТП с участием фуры. На окружной дороге столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль "ГАЗ", которые двигались во встречном направлении. В результате этого фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась.