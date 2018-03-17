Снегопад вызвал затруднения в работе аэропорта "Борисполь". Непогода привела к массовым задержкам рейсов.

Экономист Михаил Кухар на своей странице в Facebook написал, что в "Борисполе" массовые задержки рейсов на полтора часа.

"В Борисполе сплошные задержки рейсов на полтора часа. Имейте в виду", - отметил Кухар.

Фото: facebook.com

В расписании аэропорта отмечается почти часовая задержка на рейс в Стамбул. Также вылет на Брюсель должен был состоятся в 10:55, однако на него до сих пор идет регистрация.

Фото: kbp.aero

Также наблюдаются задержки с прибытием самолетов.

Фото: kbp.aero

Ранее в ГосЧС предупредили о резком ухудшении погоды на выходных. Самая тяжелая ситуация ожидается в центре и на востоке. Здесь уровень угрозы для автомобилистов красного цвета.

Также мы писали, что в случае значительного ухудшения погодных условий на выходных, столичные власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.