Китай осуществил запуск спутника дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает местное агентство "Синьхуа".

Пуск состоялся в 17:15 по местному времени (09:15 по Киеву) с космодрома Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2D".

Спутник успешно вышел на заданную орбиту. По сообщению агентства, аппарат будет использоваться для осуществления "исследований наземных ресурсов".

Состоявшийся запуск стал 268-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн" ("Великий поход").

Ранее сообщалось, что китайская компания CASIC планирует обеспечить всех жителей земли бесплатным интернетом при помощи проекта Hongyun. Инженеры компании уверяют, что "сеть охватит все уголки Земли, включая Арктику и Антарктику".

Также мы писали, что Россия и Китай полетят вместе на Луну через 4 года. Речь идет о совместном запуске российского орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного полюса Луны.