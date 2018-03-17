В Киеве в коллекторе теплотрассы на улице Вадима Гетьмана обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС в Facebook.

16 марта в 18:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27-а, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины.

Прибывшие на место спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Выяснением причин гибели мужчины занимаются правоохранители.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Ранее сообщалось, что в Киеве на Радужном в 500 метрах друг от друга нашли тела двух мужчин.

Также мы писали, что 16 марта в ресторане "Пузата Хата" на Контрактовой площади 29-летний мужчина несколько раз вонзил себе в шею нож и умер от кровопотери. Тело обнаружили в 11:30 прямо на входе в кафе.