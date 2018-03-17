Транпорт в Киеве ходит с получасовым опозданием из-за снегопада
В Киеве из-за ухудшения погоды и сильного снегопадп общественный транспорт курсирует с отклонением от графика. Об этом сообщает "Киевпастранс" на свей странице в Facebook.
"Из-за погодных условий на всех маршрутах введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут", – говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/Kyivpastrans
Ранее в ГосЧС предупредили о резком ухудшении погоды на выходных. Самая тяжелая ситуация ожидается в центре и на востоке. Здесь уровень угрозы для автомобилистов красного цвета.
Также мы писали, что в случае значительного ухудшения погодных условий на выходных, столичные власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.
Кроме того, 16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу.