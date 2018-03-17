В Киеве из-за ухудшения погоды и сильного снегопадп общественный транспорт курсирует с отклонением от графика. Об этом сообщает "Киевпастранс" на свей странице в Facebook.

"Из-за погодных условий на всех маршрутах введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Ранее в ГосЧС предупредили о резком ухудшении погоды на выходных. Самая тяжелая ситуация ожидается в центре и на востоке. Здесь уровень угрозы для автомобилистов красного цвета.

Также мы писали, что в случае значительного ухудшения погодных условий на выходных, столичные власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

Кроме того, 16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу.