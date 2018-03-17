Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении говорится, что 17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Лондона после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, российской стороной в ответ приняты следующие решения.

Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника Посольства Великобритании в Москве.

Кроме того, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федерации прекращается его деятельность.

"Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер", - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата. Позже стало известно, что российские дипломаты покинут Лондон 20 марта.

После чего министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов.

На фоне скандала, "Страна" проанализировала приведет ли покушение на экс-разведчика Сергея Скрипаля к войне между Россией и НАТО.