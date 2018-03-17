19 марта в Вене совместно с ОБСЕ пройдет дискуссия, посвященная судебной реформе в Украине.

Как говорится в официальном сообщении о мероприятии, в нем примут участие заместитель главы Администрации Президента Украины, координатор Совета судебной реформы Алексей Филатов, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков и судьи Верховного суда Всеволод Князев, Татьяна Анцупова и Анна Вронская.

Судя по программе мероприятия, на нем будет делаться акцент на успехах "судебной реформы", которая проводилась в последние годы в Украине.

"Нынешняя реформа сектора юстиции является самой всеобъемлющей в истории современной Украины. В 2016 году изменения в Конституцию открыли двери для полноценной судебной реформы, позволяющей, помимо прочего, создать совершенно новый Верховный суд. Ожидается, что реформа приведет судебную систему Украины в соответствие с европейскими стандартами", - говорится в раздаточных материалах.

В этой связи стоит отметить, что есть и другие оценки "судебной реформы".

В частности, известный юрист Андрей Портнов в своем открытом письме к канцлеру Австрийской республики Себастьяну Курцу отмечает следующее: "путем принятия ряда законодательных актов в Украине создана система отстранения неугодных судей. За последние 4 года судейский корпус подлежал сразу нескольким процедурам проверок, таких как: люстрация, переаттестация, квалификационное оценивание, а также перевод в новые суды, созданные взамен практически всех существующих. Оценка судей в указанных процедурах являлась непрозрачной, с возможностью использования субъективного подхода. Только при успешном прохождении данной процедуры судья может продолжить свою карьеру, некоторые из процедур растянуты во времени более чем на 2 года, что ставит судей в зависимое от власти положение".

Отметим, что ситуация резко ухудшилась с нового года после массового расформирования судов в Украине, после чего большинство судей оказалось подвешенными "на крючок" и полностью зависимыми от решений подконтрольной властям Высшей квалификационной комиссии судей. Она, а также подконтрольный президенту и Народному фронту Высший совет правосудия будут решать какие судьи останутся работать, а какие нет.

Естественно, в таких условиях влияние властей на судебные решения становится тотальным. В тоже время, пока неизвестно будут ли озвучены данные факты на обсуждении 19 марта в Вене. Либо это мероприятие превратится в рекламную акцию украинских властей.