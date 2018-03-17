Государственная фискальная служба с 20 по 22 марта 2018 года временно приостановит работу единого реестра налоговых накладных и некоторых других электронных сервисов, разработанных для плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщается в Facebook ГФС.

Причиной прекращения работы сервиса называют проведение технических и регламентных работ в автоматизированных системах фискальной службы.

Функционирование Единого реестра налоговых накладных и остальных сервисов будет прекращено в 23 часа 20 марта и будет восстановлено после завершения всех работ, но не позднее 10 часов утра 22 марта.

Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Вместе с тем, приостановка работ на два дня вызвала возмущение у пользователей соцсетей, которые назвали это спланированным саботажем и срывом рабочего процесса.

Ранее Государственная фискальная служба напомнила украинцам о том, что все, кто получал в 2017 году доходы из-за рубежа - наследство, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или зарплату - обязаны их задекларировать.

Также сообщалось, что в Украине готовятся автоматически блокировать счета должников. Электронная база, которую готовит Минюст, позволит исполнителям блокировать средства на счетах компаний и частных лиц, минуя долгую бюрократическую процедуру.