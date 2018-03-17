Ночью на центральном железнодорожном вокзале в столице неизвестный напал на мужчину и ударил ножом в лицо. Об этом сообщает паблик "Киев оперативный" в Facebook.

"Примерно в 02:30 на центральном ж/д вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и ни с того, ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож прямо в лицо", - говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу. Согласно информации, у мужчины проникающее ранение в щеку, его жизни ничего не угрожает.

Фото: facebook.com/pg/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", 12 марта в Киеве на железнодорожном вокзале нашли мертвым военнослужащего из Черновицкой области Виталия Вяльцева. На теле мужчины нашли следы избиения.

Мы также писали, что "Укрзализныце" запланировали до конца 2018 года установить новые эскалаторы в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала Киева.