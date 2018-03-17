Специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия "Новичок" рассказал о противоядии от вещества в интервью BBC.

"Первая помощь — это атропин и афин. Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека", — сказал Мирзаянов.

По его словам, Скрипалю и его дочери "скорее всего, ввели, хоть и поздно, атропин или афин в вену и помогли", однако их организмы уже были необратимо повреждены к тому моменту.

Ранее Мирзаянов сообщал, что химические отравляющие вещества нервно-паралитического действия "Новичок", предположительно использованные при отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли находиться в распоряжении разных государств.

Как сообщала "Страна", Великобритания, США, Франция и ФРГвыступили с совместным заявлением по делу Скрипаля.

Отметим, что Великобритания не будет делиться с Россией образцом вещества, которым отравили Скрипаля.