В заключительной для украинцев лыжной гонке восьмого соревновательного дня Паралимпийских игр копилка национальной команды пополнилась еще одной наградой. Об этом сообщает пресс-служба организаторов Паралимпиады.

В биатлонном центре Альпенсия сразу два представителя Украины имели возможность завоевать медали — 18-летнему Тарасу Радь не хватило чуть более 10 секунд, чтобы попасть в тройку, которую замкнул другой наш паралимпиец Максим Яровой.

Таким образом, Яровой имеет в активе две медали Игр в Пхенчхан. Ранее он боролся “золото” на дистанции 15 км.

Заметим, что на 12-х зимних Паралимпийских играх Украину представляет команда составом в 30 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).

Как сообщала "Страна", Украина добыла второе золото в лыжных гонках.

Ранее мы писали, что в сети показали "золотую" гонку украинского лыжника Максима Ярового.