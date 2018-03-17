Министерство иностранных дел России вызвало в субботу посла Великобритании Лори Бристоу. Об этом пишет ТАСС.

"В МИД РФ в субботу будет вызван посол Великобритании", - отметили в министерстве, не приведя других подробностей.

Как ожидается, до сведения посла будут доведены ответные меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в якобы отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия приостановит все запланированные контакты с Россией и в течение недели вышлет 23 российских дипломата. Позже стало известно, что российские дипломаты покинут Лондон 20 марта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва в ответ на действия Лондона в скором времени вышлет из России британских дипломатов.

А "Страна" проанализировала приведет ли покушение на экс-разведчика Сергея Скрипаля к войне между Россией и НАТО.