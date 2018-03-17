Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР. Об этом сообщает South China Morning Post.

Эту инициативу парламентарии поддержали единогласно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

Вице-председателем КНР китайские народные представители в свою очередь выбрали бывшего секретаря главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищаня.​ Издание анонсировало его возвращение во властные структуры страны еще в декабре прошлого года. На заседании в Доме народных собраний за него, как уточняет издание, проголосовали в общей сложности 2996 человек, против высказался только один депутат.

На пост главы постоянного комитета высшего законодательного органа КНР — Всеки­тайс­кого собрания народных предс­та­ви­те­лей — парламентарии тем временем единогласно избрали ​члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу​.

Должность председателя КНР Си Цзиньпин занимает с марта 2013 года. Согласно старой Конституции он должен был оставить этот пост в 2023 году. Однако Центральный комитет Компартии Китая недавно внес предложение об изменении основного закона. Прежде в соответствии с китайской Конституцией одно и то же лицо не могло избираться на пост председателя страны дольше двух сроков подряд. Однако 11 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправки к этому документу. Согласно им теперь, глава Китая может переизбираться на свою должность неограниченное число раз.

Как сообщала "Страна", Китай отменил ограничения на два срока для главы государства.

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