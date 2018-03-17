Непогода в Украине привела к обесточиванию 19 населенных пунктов Волынской области. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В результате снегопада с ветром и налипания мокрого снега сработала система защиты линий электропередач.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что с 6:30 17 марта ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в город Киев.

Все профильные коммунальные службы города приведены в максимальную готовность для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов.

Ранее "Страна" писала о том, какая погода ждет украинцев на выходных и какие города завалит снегопадом.

Также сообщалось, что в случае значительного ухудшения погодных условий на выходных, столичные власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.