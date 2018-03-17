69-летнего соратника олигарха Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне могли задушить собачьим поводком. Об этом пишет Independent со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что эту версию рассматривают как основную следователи, которым было поручено расследовать дело о его убийстве.

Стоит отметить, что после смерти экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и бизнесмена Николая Глушкова, российские олигархи в Лондоне резко усилили охрану.

Напомним, 13 марта в Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского бизнесмена Николая Глушкова. СМИ писали, что на шее Глушкова были заметны следы от удушения, а Скотланд-Ярд начал расследование его смерти, как дела об убийстве.

Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отравлении Юлии Скрипаль в британском Солсбери и об убийстве Николая Глушкова в Лондоне.