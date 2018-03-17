В пятницу, 16 марта, генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс распорядился незамедлительно уволить заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, в конце января замглавы ФБР Маккейб ушел в отставку из-за критики Трампа. Тогда предполагалось, что Маккейб воспользуется компенсацией за неиспользованный отпуск при увольнении. Ему будут выплачивать зарплату до официального выхода на пенсию в марте.

Но Минюст США уволил Маккейба за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию. Теперь его пенсионные выплаты оказались под вопросом.

Сам Маккейб назвал свое увольнение частью "войны" администрации Трампа против ФБР.

"На меня указали и так обошлись со мной из-за моей роли, моих действий и событий, свидетелем которых я был после увольнения Джеймса Коми", - заявил Маккейб, проработавший в ФБР более 20 лет.

Напомним, что Трамп публично критиковал Маккейба в предвзятости в расследовании ФБР предполагаемого вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

СМИ сообщили, что первый замглавы ФБР Маккейб ушел в отставку после критики Трампа еще в январе. Однако официально уйти в отставку заместитель главы ФБР сможет только в марте. До тех пор он будет считаться сотрудником бюро, однако работать не будет, так как накопил достаточно дней отпуска.

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